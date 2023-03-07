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Кулаковъ Семенъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.02.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842

Отец: Кулаковъ Григорій

Мать: Кулакова, Синева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.10.1868

Жена: Кулакова Евдокія Андрѣева

Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
Рождение ребёнка
05.12.1870

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кулаковъ Василій

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.09.1878

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1880

Сын: Кулаковъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1882

Сын: Кулаковъ Александръ

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кулаковъ Яковъ

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева

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