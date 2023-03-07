Кулаковъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения01.02.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1842
Отец: Кулаковъ Григорій
Бракосочетание
15.10.1868
Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
Рождение ребёнка
05.12.1870
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кулаковъ Василій
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева
Рождение ребёнка
16.09.1878
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1880
Сын: Кулаковъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева
Рождение ребёнка
01.08.1882
Сын: Кулаковъ Александръ
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кулаковъ Яковъ
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Андрѣева