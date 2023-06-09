Кулаковъ Ѳеодоръ
Место рождения
Дата рождения28.05.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1880
Отец: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кулакова Прасковія
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Мефодьева
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кулаковъ Петръ
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Мефодьева
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Мефодьева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кулаковъ Сѵмеонъ
Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Мефодьева
Бракосочетание
Неизвестно