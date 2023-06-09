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Кулаковъ Ѳеодоръ

Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.05.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1880

Отец: Кулаковъ Семенъ

Мать: Кулакова Евдокія Андрѣева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Кулакова Прасковія

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Мефодьева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кулаковъ Петръ

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Мефодьева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Мефодьева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кулаковъ Сѵмеонъ

Мать ребёнка: Кулакова Евдокія Мефодьева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Евдокія Мефодьева