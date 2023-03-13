Кулакова Евдокія Андрѣева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Евдокія Андрѣева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1868

Муж: Кулаковъ Семенъ

Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
Рождение ребёнка
05.12.1870

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кулаковъ Василій

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.09.1878

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1880

Сын: Кулаковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1882

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Кулаковъ Яковъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

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