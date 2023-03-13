Кулакова Евдокія Андрѣева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1868
Муж: Кулаковъ Семенъ
Ново-Никитино, Каликинская волость, Покровская цер
Рождение ребёнка
05.12.1870
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кулаковъ Василій
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
16.09.1878
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1880
Сын: Кулаковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.08.1882
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кулаковъ Яковъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ