Кулаковъ Василій
Место рождения
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кулаковъ Николай
Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кулаковъ Петръ
Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кулаковъ Василій
Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кулаковъ Константинъ
Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кулакова Анна
Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Фекла Иванова