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Кулаковъ Василій

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Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кулаковъ Семенъ

Мать: Кулакова Евдокія Андрѣева

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кулаковъ Николай

Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кулаковъ Петръ

Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кулаковъ Василій

Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кулаковъ Константинъ

Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кулакова Анна

Мать ребёнка: Кулакова Фекла Иванова

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Фекла Иванова

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