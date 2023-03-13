Кулакова Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кулаковъ Николай
Отец ребёнка: Кулаковъ Василій
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кулаковъ Петръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Василій
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кулаковъ Василій
Отец ребёнка: Кулаковъ Василій
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Кулаковъ Василій
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кулаковъ Константинъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Василій
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кулаковъ Василій
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кулакова Анна
Отец ребёнка: Кулаковъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Василій