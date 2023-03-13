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Кулакова Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кулаковъ Николай

Отец ребёнка: Кулаковъ Василій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кулаковъ Петръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Василій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кулаковъ Василій

Отец ребёнка: Кулаковъ Василій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Кулаковъ Василій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кулаковъ Константинъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Василій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кулаковъ Василій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кулакова Анна

Отец ребёнка: Кулаковъ Василій

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Василій