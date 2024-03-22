Кулаковъ Григорій
Место рождения
Дата рождения29.09.1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1814
Отец: Кулаковъ Илья
Мать: Кулакова Агафья
Бракосочетание
?.01.1834
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса
Рождение ребёнка
21.01.1835
Дочь: Сиверьянова Ксенія
Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса
Рождение ребёнка
06.01.1839
Сын: Кулаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: Кулаковъ Семенъ
Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Квашенникова Маремьяна
Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса
Рождение ребёнка
24.10.1848
Дочь: Миногина Прасковья
Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса