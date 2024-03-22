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Кулаковъ Григорій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.09.1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1814

Отец: Кулаковъ Илья

Мать: Кулакова Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Жена: Кулакова, Синева Василиса

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1835

Дочь: Сиверьянова Ксенія

Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1839

Сын: Кулаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Кулаковъ Семенъ

Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Квашенникова Маремьяна

Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1848

Дочь: Миногина Прасковья

Мать ребёнка: Кулакова, Синева Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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