Латышева (Кулакова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти28.11.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кулаковъ Илья
Бракосочетание
14.06.1844
Муж: Латышевъ Данила
Рождение ребёнка
06.07.1845
Сын: Латышевъ Сергей
Отец ребёнка: Латышевъ Данила
Рождение ребёнка
04.10.1846
Дочь: Латышева Устинья
Отец ребёнка: Латышевъ Данила
Рождение ребёнка
14.07.1849
Отец ребёнка: Латышевъ Данила
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Данила
Рождение ребёнка
02.09.1855
Дочь: Николаева Елизавета
Отец ребёнка: Латышевъ Данила
Рождение ребёнка
10.02.1858
Сын: Латышевъ Федоръ
Отец ребёнка: Латышевъ Данила
Рождение ребёнка
13.04.1861
Сын: Латышевъ Василий
Отец ребёнка: Латышевъ Данила
Рождение ребёнка
26.11.1865
Сын: Латышевъ Степанъ
Отец ребёнка: Латышевъ Данила
Смерть
28.11.1892