Латышева (Кулакова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Кулакова) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Дата смерти

28.11.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кулаковъ Илья

Мать: Мамыкина-Кулакова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.06.1844

Муж: Латышевъ Данила

Рождение ребёнка
06.07.1845

Сын: Латышевъ Сергей

Отец ребёнка: Латышевъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1846

Дочь: Латышева Устинья

Отец ребёнка: Латышевъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1849

Сын: Латышевъ Якимъ (Вакинфъ)

Отец ребёнка: Латышевъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1855

Дочь: Николаева Елизавета

Отец ребёнка: Латышевъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1858

Сын: Латышевъ Федоръ

Отец ребёнка: Латышевъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1861

Сын: Латышевъ Василий

Отец ребёнка: Латышевъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1865

Сын: Латышевъ Степанъ

Отец ребёнка: Латышевъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.11.1892
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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