Латышевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения24.09.1852
Дата смерти06.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1852
Отец: Латышевъ Данила
Мать: Латышева Пелагея
Бракосочетание
04.07.1875
Жена: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Клюева Ирина
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
19.12.1880
Сын: Латышевъ Петръ
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
02.03.1883
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
1887
Сын: Латышевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
16.01.1891
Сын: Латышевъ Максимъ
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Латышева Федосья
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: Обуткина Мария
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
02.04.1901
Сын: Латышевъ Георгий
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Латышева Прасковья
Смерть
06.04.1914