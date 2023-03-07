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Латышевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.09.1852

Дата смерти

06.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1852

Отец: Латышевъ Данила

Мать: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1875

Жена: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Клюева Ирина

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1880

Сын: Латышевъ Петръ

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1883

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Латышевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Рождение ребёнка
16.01.1891

Сын: Латышевъ Максимъ

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Латышева Федосья

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: Обуткина Мария

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Латышевъ Георгий

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Латышева Прасковья

Смерть
06.04.1914
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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