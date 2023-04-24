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Латышевъ Максимъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891

Отец: Латышевъ Иванъ

Мать: Латышева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Латышева Пелагея

Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1911

Сын: Латышевъ Василий

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Латышева Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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