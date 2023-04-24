Латышевъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения16.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1891
Отец: Латышевъ Иванъ
Мать: Латышева Прасковья
Бракосочетание
21.01.1909
Жена: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
25.10.1909
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
10.04.1911
Сын: Латышевъ Василий
Мать ребёнка: Латышева Пелагея
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Латышева Пелагея