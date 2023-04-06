Латышева (Матвеева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения26.10.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1854
Отец: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Мать: Матвеева Ирина
Бракосочетание
04.07.1875
Муж: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Клюева Ирина
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.12.1880
Сын: Латышевъ Петръ
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.03.1883
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Латышевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.01.1891
Сын: Латышевъ Максимъ
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Латышева Федосья
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: Обуткина Мария
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.04.1901
Сын: Латышевъ Георгий
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ