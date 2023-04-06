Латышева (Матвеева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Матвеева) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.10.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1854

Отец: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Мать: Матвеева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.07.1875

Муж: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Клюева Ирина

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1880

Сын: Латышевъ Петръ

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1883

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Латышевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Рождение ребёнка
16.01.1891

Сын: Латышевъ Максимъ

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Латышева Федосья

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: Обуткина Мария

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Латышевъ Георгий

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Латышевъ Иванъ

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