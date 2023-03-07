Чекалова (Матвеева) Матрена
Место рождения
Дата рождения04.11.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1860
Отец: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Мать: Матвеева Ирина
Бракосочетание
30.05.1884
Муж: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
25.03.1890
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
26.02.1893
Сын: Чекаловъ Василий
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
13.03.1895
Сын: Чекаловъ Алексей
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
20.10.1896
Сын: Чекаловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
25.01.1899
Сын: Чекаловъ Иванъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
09.01.1901
Сын: Чекаловъ Григорий
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ
Рождение ребёнка
04.08.1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ