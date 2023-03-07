Чекалова (Матвеева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Матвеева) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1860

Отец: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Мать: Матвеева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.05.1884

Муж: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Рождение ребёнка
25.03.1890

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1893

Сын: Чекаловъ Василий

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1895

Сын: Чекаловъ Алексей

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Чекаловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1899

Сын: Чекаловъ Иванъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1901

Сын: Чекаловъ Григорий

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Чекаловъ Лавръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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