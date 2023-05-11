Матвеева (Панфилова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (Панфилова) Ирина

Матвеева (Панфилова) Ирина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

24.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Панфиловъ Михаилъ

Мать: Панфилова Алеѯандра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.07.1847

Муж: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1847

Дочь: Матвеева Марфа

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1848

Сын: Матвеевъ Моисей

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1850

Сын: Матвеевъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1851

Сын: Матвеевъ Яковъ

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1854

Дочь: Латышева Прасковья

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1858

Сын: Матвеевъ Григорий

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1860

Дочь: Чекалова Матрена

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1864

Сын: Матвеевъ Сергѣй

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1865

Сын: Матвеевъ Тихонъ

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1868

Дочь: Родионова Мария

Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.04.1902
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ паралича
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close