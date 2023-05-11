Матвеева (Панфилова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти24.04.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Панфиловъ Михаилъ
Мать: Панфилова Алеѯандра
Бракосочетание
20.07.1847
Рождение ребёнка
01.09.1847
Дочь: Матвеева Марфа
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.09.1848
Сын: Матвеевъ Моисей
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
14.07.1850
Сын: Матвеевъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
19.10.1851
Сын: Матвеевъ Яковъ
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
26.10.1854
Дочь: Латышева Прасковья
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
19.01.1858
Сын: Матвеевъ Григорий
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
04.11.1860
Дочь: Чекалова Матрена
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
02.07.1864
Сын: Матвеевъ Сергѣй
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
15.06.1865
Сын: Матвеевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
04.04.1868
Дочь: Родионова Мария
Отец ребёнка: Родионовъ Матвеевъ Семенъ
Смерть
24.04.1902
Причина смерти: отъ паралича