Панфилова (Гусева) Алеѯандра
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти05.04.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Гусевъ Василей
Мать: Гусева Марья
Бракосочетание
25.01.1814
Муж: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
19.09.1815
Дочь: Гордеева Надежда
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матвеева Ирина
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Панфиловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Панфиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Смерть
05.04.1858