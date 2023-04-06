Панфилова (Гусева) Алеѯандра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилова (Гусева) Алеѯандра

Панфилова (Гусева) Алеѯандра

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

05.04.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Гусевъ Василей

Мать: Гусева Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1814

Муж: Панфиловъ Михаилъ

Рождение ребёнка
19.09.1815

Дочь: Гордеева Надежда

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матвеева Ирина

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Панфиловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Панфиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.04.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close