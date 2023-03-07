Гусева (Любимова) Марья
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Любимовъ Онофрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Панфилова Алеѯандра
Отец ребёнка: Гусевъ Василей
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Гусевъ Василей
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Севастьянова Домна
Отец ребёнка: Гусевъ Василей
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гусевъ Осипъ
Отец ребёнка: Гусевъ Василей
Рождение ребёнка
12.04.1807
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Василей
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Карташова Матрена
Отец ребёнка: Гусевъ Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Василей
Смерть
Между 1816 и 1834