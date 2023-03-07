Гусева (Любимова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Любимова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Любимовъ Онофрей

Мать: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Панфилова Алеѯандра

Отец ребёнка: Гусевъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Гусевъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Севастьянова Домна

Отец ребёнка: Гусевъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гусевъ Осипъ

Отец ребёнка: Гусевъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1807

Сын: Гусевъ Василий

Отец ребёнка: Гусевъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Карташова Матрена

Отец ребёнка: Гусевъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Василей

Смерть
Между 1816 и 1834
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