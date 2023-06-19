Панфиловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Панфиловъ Михаилъ
Мать: Панфилова Алеѯандра
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Юрина Мария падчерица
Мать ребёнка: Панфилова Надежда
Рождение ребёнка
20.08.1853
Дочь: Курлейцева Васса
Мать ребёнка: Панфилова Надежда
Рождение ребёнка
26.03.1858
Сын: Панфиловъ Гаврила
Мать ребёнка: Панфилова Надежда
Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панфилова Надежда