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Панфиловъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Панфиловъ Михаилъ

Мать: Панфилова Алеѯандра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Юрина Мария падчерица

Мать ребёнка: Панфилова Надежда

Рождение ребёнка
20.08.1853

Дочь: Курлейцева Васса

Мать ребёнка: Панфилова Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1858

Сын: Панфиловъ Гаврила

Мать ребёнка: Панфилова Надежда

Михайловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Надежда