Панфиловъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1828
Отец: Панфиловъ Михаилъ
Мать: Панфилова Алеѯандра
Бракосочетание
06.07.1847
Жена: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
13.06.1848
Сын: Панфиловъ Тихонъ
Мать ребёнка: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Любимова Ѳекла
Мать ребёнка: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
04.02.1852
Сын: Панфиловъ Семенъ
Мать ребёнка: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
11.08.1853
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
09.05.1856
Сын: Панфиловъ Николай
Мать ребёнка: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
25.11.1857
Сын: Панфиловъ Николай
Мать ребёнка: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
13.11.1858
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
14.04.1861
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Панфилова Настасья
Рождение ребёнка
20.09.1863
Сын: Панфиловъ Иванъ
Мать ребёнка: Панфилова Настасья