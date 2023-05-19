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Панфиловъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Панфиловъ Михаилъ

Мать: Панфилова Алеѯандра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.07.1847

Жена: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1848

Сын: Панфиловъ Тихонъ

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Любимова Ѳекла

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1852

Сын: Панфиловъ Семенъ

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1853

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1856

Сын: Панфиловъ Николай

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1857

Сын: Панфиловъ Николай

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1858

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1861

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1863

Сын: Панфиловъ Иванъ

Мать ребёнка: Панфилова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан