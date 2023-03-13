Панфилова (Полникова) Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)
Мать: Крыгина Матрена
Бракосочетание
06.07.1847
Муж: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.06.1848
Сын: Панфиловъ Тихонъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Любимова Ѳекла
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.02.1852
Сын: Панфиловъ Семенъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
11.08.1853
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.05.1856
Сын: Панфиловъ Николай
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.11.1857
Сын: Панфиловъ Николай
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.11.1858
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.04.1861
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.09.1863
Сын: Панфиловъ Иванъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ