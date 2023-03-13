Панфилова (Полникова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Полникова) Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)

Мать: Крыгина Матрена

Бракосочетание
06.07.1847

Муж: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1848

Сын: Панфиловъ Тихонъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Любимова Ѳекла

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1852

Сын: Панфиловъ Семенъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1853

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1856

Сын: Панфиловъ Николай

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1857

Сын: Панфиловъ Николай

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1858

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1861

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1863

Сын: Панфиловъ Иванъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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