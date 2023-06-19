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Крыгина (Лешина) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1796

Дата смерти

15.01.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Лешинъ Егоръ

Мать: Лешина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1818

Муж: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Панфилова Настасья

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)

Рождение ребёнка
1828

Сын: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1837

Сын: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.01.1869
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область