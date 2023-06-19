Крыгина (Лешина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти15.01.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Лешинъ Егоръ
Мать: Лешина Василиса
Бракосочетание
20.01.1818
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Панфилова Настасья
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)
Рождение ребёнка
06.01.1837
Отец ребёнка: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)
Смерть
15.01.1869
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область