Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения06.01.1837
Дата смерти05.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1837
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)
Мать: Крыгина Матрена
Бракосочетание
04.02.1859
Жена: Полникова Марія
Рождение ребёнка
22.04.1860
Дочь: Полникова Александра
Мать ребёнка: Полникова Марія
Рождение ребёнка
15.05.1862
Дочь: Чекалова Елена
Мать ребёнка: Полникова Марія
Рождение ребёнка
24.12.1864
Сын: Полниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Полникова Марія
Рождение ребёнка
26.08.1867
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Полникова Марія
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.04.1870
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Полникова Марія
Рождение ребёнка
02.03.1873
Дочь: Трубникова Дарія
Мать ребёнка: Полникова Марія
Смерть
05.03.1913
Причина смерти: Отъ старческой слабости