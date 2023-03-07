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Крыгинъ Полниковъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.01.1837

Дата смерти

05.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1837

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ (незак.)

Мать: Крыгина Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1859

Жена: Полникова Марія

Рождение ребёнка
22.04.1860

Дочь: Полникова Александра

Мать ребёнка: Полникова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1862

Дочь: Чекалова Елена

Мать ребёнка: Полникова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1864

Сын: Полниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Полникова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1867

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Полникова Марія

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.04.1870

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Полникова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1873

Дочь: Трубникова Дарія

Мать ребёнка: Полникова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.03.1913
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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