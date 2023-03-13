Чекалова (Полникова) Елена
Место рождения
Дата рождения15.05.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1862
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекаловъ Леонтий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чекаловъ Алексей
Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий
Рождение ребёнка
05.12.1884
Дочь: Кувшинова (Чекалова) Анастасия
Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Серкова (Чекалова) Ксения
Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий
Рождение ребёнка
30.03.1893
Сын: Чекаловъ Василий
Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий
Рождение ребёнка
26.02.1899
Сын: Чекаловъ Василий
Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: (Чекалова) Анна
Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Чекалова Евдокия
Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий
Рождение ребёнка
10.07.1905
Дочь: (Чекалова) Ольга
Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий