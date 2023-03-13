Чекалова (Полникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Полникова) Елена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1862

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Мать: Полникова (Ляпкина) Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекаловъ Леонтий

Рождение ребёнка
1882

Сын: Чекаловъ Алексей

Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий

Рождение ребёнка
05.12.1884

Дочь: Кувшинова (Чекалова) Анастасия

Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Серкова (Чекалова) Ксения

Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий

Рождение ребёнка
30.03.1893

Сын: Чекаловъ Василий

Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1899

Сын: Чекаловъ Василий

Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: (Чекалова) Анна

Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Чекалова Евдокия

Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий

Рождение ребёнка
10.07.1905

Дочь: (Чекалова) Ольга

Отец ребёнка: Чекаловъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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