Чекаловъ Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекаловъ Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекаловъ Ерастъ

Мать: Чекалова Прасковья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Чекаловъ Алексей

Мать ребёнка: Чекалова Елена

Рождение ребёнка
05.12.1884

Дочь: Кувшинова Анастасия

Мать ребёнка: Чекалова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Серкова Ксения

Мать ребёнка: Чекалова Елена

Рождение ребёнка
30.03.1893

Сын: Чекаловъ Василий

Мать ребёнка: Чекалова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1899

Сын: Чекаловъ Василий

Мать ребёнка: Чекалова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Чекалова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Чекалова Евдокия

Мать ребёнка: Чекалова Елена

Рождение ребёнка
10.07.1905

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Чекалова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Елена

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