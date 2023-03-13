Чекаловъ Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекаловъ Ерастъ
Мать: Чекалова Прасковья
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чекаловъ Алексей
Мать ребёнка: Чекалова Елена
Рождение ребёнка
05.12.1884
Дочь: Кувшинова Анастасия
Мать ребёнка: Чекалова Елена
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Серкова Ксения
Мать ребёнка: Чекалова Елена
Рождение ребёнка
30.03.1893
Сын: Чекаловъ Василий
Мать ребёнка: Чекалова Елена
Рождение ребёнка
26.02.1899
Сын: Чекаловъ Василий
Мать ребёнка: Чекалова Елена
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Чекалова Елена
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Чекалова Евдокия
Мать ребёнка: Чекалова Елена
Рождение ребёнка
10.07.1905
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Чекалова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Елена