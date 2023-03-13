Чекаловъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1882
Отец: Чекаловъ Леонтий
Мать: Чекалова Елена
Бракосочетание
21.01.1904
Жена: Чекалова Анна
Рождение ребёнка
11.12.1905
Сын: Чекаловъ Николай
Мать ребёнка: Чекалова Анна
Бракосочетание
28.07.1908
Жена: Щипакина Акулина
Рождение ребёнка
17.06.1909
Сын: Чекаловъ Александръ
Мать ребёнка: Щипакина Акулина
Рождение ребёнка
01.06.1911
Сын: Чекаловъ Константинъ
Мать ребёнка: Щипакина Акулина
Рождение ребёнка
30.03.1914
Сын: Чекаловъ Василий
Мать ребёнка: Щипакина Акулина
Рождение ребёнка
21.10.1916
Сын: Чекаловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Щипакина Акулина