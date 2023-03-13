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Чекаловъ Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Чекаловъ Леонтий

Мать: Чекалова Елена

Бракосочетание
21.01.1904

Жена: Чекалова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1905

Сын: Чекаловъ Николай

Мать ребёнка: Чекалова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.07.1908

Жена: Щипакина Акулина

Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Чекаловъ Александръ

Мать ребёнка: Щипакина Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Чекаловъ Константинъ

Мать ребёнка: Щипакина Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Чекаловъ Василий

Мать ребёнка: Щипакина Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1916

Сын: Чекаловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Щипакина Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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