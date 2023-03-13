Щипакина (Баканова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Щипакинъ Иванъ
Мать: Щипакина Татьяна
Бракосочетание
28.07.1908
Муж: Чекаловъ Алексей
Рождение ребёнка
17.06.1909
Сын: Чекаловъ Александръ
Отец ребёнка: Чекаловъ Алексей
Рождение ребёнка
01.06.1911
Сын: Чекаловъ Константинъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Алексей
Рождение ребёнка
30.03.1914
Сын: Чекаловъ Василий
Отец ребёнка: Чекаловъ Алексей
Рождение ребёнка
21.10.1916
Сын: Чекаловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Чекаловъ Алексей