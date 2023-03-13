Щипакина (Баканова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Баканова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Щипакинъ Иванъ

Мать: Щипакина Татьяна

Бракосочетание
28.07.1908

Муж: Чекаловъ Алексей

Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Чекаловъ Александръ

Отец ребёнка: Чекаловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Чекаловъ Константинъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Чекаловъ Василий

Отец ребёнка: Чекаловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1916

Сын: Чекаловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Чекаловъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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