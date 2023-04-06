Щипакина (Колбанова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения09.01.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1843
Отец: Колбановъ Иванъ
Мать: Колбанова Устинья
Бракосочетание
20.04.1862
Муж: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.07.1863
Сын: Щипакинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.05.1866
Дочь: Щипакина Федосья
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.10.1867
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.04.1870
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.11.1872
Сын: Щипакинъ Павелъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.09.1875
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Щипакинъ Андрей
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.11.1880
Сын: Щипакинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.08.1884
Сын: Щипакинъ Александръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Щипакина Акулина
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ