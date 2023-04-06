Щипакина (Колбанова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Колбанова) Татьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.01.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1843

Отец: Колбановъ Иванъ

Мать: Колбанова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.04.1862

Муж: Щипакинъ Иванъ

Рождение ребёнка
11.07.1863

Сын: Щипакинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1866

Дочь: Щипакина Федосья

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1867

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1870

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1872

Сын: Щипакинъ Павелъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1875

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Щипакинъ Андрей

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Рождение ребёнка
02.11.1880

Сын: Щипакинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1884

Сын: Щипакинъ Александръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Щипакина Акулина

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

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