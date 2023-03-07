Колбанова (Шертснева) Устинья
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Шертсневъ Андрей
Мать: Шерстнева Татьяна
Бракосочетание
17.02.1842
Муж: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.01.1843
Дочь: Щипакина Татьяна
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.07.1845
Сын: Колбановъ Владимиръ
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.11.1848
Дочь: Мамыкина Варвара
Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.08.1853
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан