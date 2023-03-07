Колбанова (Шертснева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбанова (Шертснева) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Шертсневъ Андрей

Мать: Шерстнева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.02.1842

Муж: Колбановъ Иванъ

Рождение ребёнка
09.01.1843

Дочь: Щипакина Татьяна

Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1845

Сын: Колбановъ Владимиръ

Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1848

Дочь: Мамыкина Варвара

Отец ребёнка: Колбановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1853

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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