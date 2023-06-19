Мамыкина (Колбанова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Колбанова) Варвара

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.11.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1848

Отец: Колбановъ Иванъ

Мать: Колбанова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1868

Муж: Мамыкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.10.1868

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Мамыкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
21.06.1874

Дочь: Гудкова Агрипина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1876

Дочь: Любимова Елизавета

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1879

Дочь: Юрина Устинья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1883

Дочь: Мамыкина Ксения

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1888

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Пелагея

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ