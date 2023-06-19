Мамыкина (Колбанова) Варвара
Место рождения
Дата рождения25.11.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1848
Отец: Колбановъ Иванъ
Мать: Колбанова Устинья
Бракосочетание
20.01.1868
Муж: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.10.1868
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1871
Сын: Мамыкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.06.1874
Дочь: Гудкова Агрипина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.10.1876
Дочь: Любимова Елизавета
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.09.1879
Дочь: Юрина Устинья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.01.1883
Дочь: Мамыкина Ксения
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.09.1888
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Пелагея
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ