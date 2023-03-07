Юрина (Мамыкина) Устинья
Место рождения
Дата рождения22.09.1879
Дата смерти06.07.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1879
Отец: Мамыкинъ Иванъ
Мать: Мамыкина Варвара
Бракосочетание
28.01.1901
Муж: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
09.04.1902
Сын: Юринъ Василий
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
17.04.1908
Сын: Юринъ Александръ
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Смерть
06.07.1912