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Юрина (Мамыкина) Устинья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.09.1879

Дата смерти

06.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1879

Отец: Мамыкинъ Иванъ

Мать: Мамыкина Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1902

Сын: Юринъ Василий

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1908

Сын: Юринъ Александръ

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Смерть
06.07.1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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