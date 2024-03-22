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Юринъ Петръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.11.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1875

Отец: Юринъ Михаилъ

Мать: Юрина Надежда

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Юрина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1902

Сын: Юринъ Василий

Мать ребёнка: Юрина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1908

Сын: Юринъ Александръ

Мать ребёнка: Юрина Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Юрина Устинья

Бракосочетание
14.09.1912

Жена: Сухова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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