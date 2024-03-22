Юринъ Петръ
Место рождения
Дата рождения23.11.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1875
Отец: Юринъ Михаилъ
Мать: Юрина Надежда
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: Юрина Устинья
Рождение ребёнка
09.04.1902
Сын: Юринъ Василий
Мать ребёнка: Юрина Устинья
Рождение ребёнка
17.04.1908
Сын: Юринъ Александръ
Мать ребёнка: Юрина Устинья
Рождение ребёнка
10.08.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Юрина Устинья
Бракосочетание
14.09.1912
Жена: Сухова Агаѳія