Кулакова (Мамыкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Мамыкина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамыкинъ Иванъ

Мать: Мамыкина (Колбанова) Варвара

Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Кулаковъ Василий

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1895

Сын: Кулаковъ Степанъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1901

Сын: Кулаковъ Максимъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Рождение ребёнка
03.10.1909

Сын: Кулаковъ Андрей

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Кулаковъ Яковъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Рождение ребёнка
13.07.1914

Сын: Кулаковъ Илья

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

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