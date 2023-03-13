Кулакова (Мамыкина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.02.1894
Сын: Кулаковъ Василий
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.12.1895
Сын: Кулаковъ Степанъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.01.1901
Сын: Кулаковъ Максимъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.10.1909
Сын: Кулаковъ Андрей
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.11.1911
Сын: Кулаковъ Яковъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.07.1914
Сын: Кулаковъ Илья
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ