Кулаковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения21.08.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1865
Отец: Кулаковъ Петръ
Мать: Кулакова Татьяна
Рождение ребёнка
28.02.1894
Сын: Кулаковъ Василий
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея
Рождение ребёнка
23.12.1895
Сын: Кулаковъ Степанъ
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея
Рождение ребёнка
14.01.1901
Сын: Кулаковъ Максимъ
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
03.10.1909
Сын: Кулаковъ Андрей
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
26.11.1911
Сын: Кулаковъ Яковъ
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея
хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
13.07.1914
Сын: Кулаковъ Илья
Мать ребёнка: Кулакова Пелагея
хуторъ Ново-Троицкий