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Кулаковъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.08.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1865

Отец: Кулаковъ Петръ

Мать: Кулакова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Кулаковъ Василий

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1895

Сын: Кулаковъ Степанъ

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1901

Сын: Кулаковъ Максимъ

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
03.10.1909

Сын: Кулаковъ Андрей

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Кулаковъ Яковъ

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея

хуторъ Ново-Троицкий
Рождение ребёнка
13.07.1914

Сын: Кулаковъ Илья

Мать ребёнка: Кулакова Пелагея

хуторъ Ново-Троицкий
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