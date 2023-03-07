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Полниковъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.12.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1864

Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ

Мать: Полникова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: Баканова Анна

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1891

Дочь: Гордеева Евдокия

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Миногина Анастасия

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Полниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Полниковъ Тимофей

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Полниковъ Максимъ

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1903

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Полниковъ Константинъ

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1907

Сын: Полниковъ Василий

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Полникова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.07.1916

Жена: Ларионова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полникова Татьяна

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