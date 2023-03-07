Полниковъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения24.12.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1864
Отец: Крыгинъ Полниковъ Иванъ
Мать: Полникова Марія
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: Баканова Анна
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
11.02.1891
Дочь: Гордеева Евдокия
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Миногина Анастасия
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
01.10.1895
Сын: Полниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
16.02.1898
Сын: Полниковъ Тимофей
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
18.01.1902
Сын: Полниковъ Максимъ
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
01.04.1903
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
21.05.1905
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
27.07.1907
Сын: Полниковъ Василий
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Полникова Татьяна
Бракосочетание
08.07.1916
Жена: Ларионова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полникова Татьяна