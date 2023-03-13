Полникова (Голубцова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полникова (Голубцова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

15.09.1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Голубцовъ Константинъ

Мать: Голубцова Пелагея

Рождение ребёнка
01.09.1888

Дочь: Баканова Анна

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1891

Дочь: Гордеева Евдокия

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Миногина Анастасия

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Полниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1898

Сын: Полниковъ Тимофей

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Полниковъ Максимъ

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1903

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Полниковъ Константинъ

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1907

Сын: Полниковъ Василий

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полниковъ Степанъ

Смерть
15.09.1915
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Катара желудка