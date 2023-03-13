Полникова (Голубцова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти15.09.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Голубцовъ Константинъ
Мать: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
01.09.1888
Дочь: Баканова Анна
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.02.1891
Дочь: Гордеева Евдокия
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Миногина Анастасия
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.10.1895
Сын: Полниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.02.1898
Сын: Полниковъ Тимофей
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
18.01.1902
Сын: Полниковъ Максимъ
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.04.1903
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
21.05.1905
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
27.07.1907
Сын: Полниковъ Василий
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Полниковъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полниковъ Степанъ
Смерть
15.09.1915
Причина смерти: Катара желудка