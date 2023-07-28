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Голубцовъ Константинъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1847

Отец: Голубцовъ Иванъ

Мать: Голубцова Агрипина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1867

Жена: Голубцова Пелагея

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Полникова Татьяна

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Рождение ребёнка
1871

Сын: Голубцовъ Семенъ

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1872

Сын: Голубцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Рождение ребёнка
26.09.1874

Сын: Голубцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Баранова Александра

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Рождение ребёнка
19.07.1880

Дочь: Голубцова Анна

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1884

Сын: Голубцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1888

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Голубцова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан