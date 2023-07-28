Голубцовъ Константинъ
Место рождения
Дата рождения15.05.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1847
Отец: Голубцовъ Иванъ
Мать: Голубцова Агрипина
Бракосочетание
13.02.1867
Жена: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Полникова Татьяна
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
1871
Сын: Голубцовъ Семенъ
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
19.10.1872
Сын: Голубцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
26.09.1874
Сын: Голубцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Баранова Александра
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
19.07.1880
Дочь: Голубцова Анна
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
03.02.1884
Сын: Голубцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея
Рождение ребёнка
23.01.1888
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Голубцова Пелагея