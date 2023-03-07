Голубцова (Хуртина) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Хуртина) Агрипина

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Дата смерти

24.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Хуртинъ Семенъ

Мать: Хуртина Василиса

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Голубцовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1843

Сын: Голубцовъ Павелъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Рождение ребёнка
20.03.1845

Сын: Голубцовъ Яковъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1846

Сын: Голубцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1847

Сын: Голубцовъ Константинъ

Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.06.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
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