Голубцова (Хуртина) Агрипина
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти24.06.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Хуртинъ Семенъ
Мать: Хуртина Василиса
Бракосочетание
31.01.1843
Муж: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1843
Сын: Голубцовъ Павелъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.03.1845
Сын: Голубцовъ Яковъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.04.1846
Сын: Голубцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.05.1847
Отец ребёнка: Голубцовъ Иванъ
Смерть
24.06.1848
Причина смерти: отъ холеры