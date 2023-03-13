Хуртина (Зотова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуртина (Зотова) Василиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Зотъ Ефимовъ

Мать: Наталья

Бракосочетание
27.01.1807

Муж: Хуртинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1810

Сын: Хуртинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Хуртина Ульяна

Отец ребёнка: Хуртинъ Семенъ

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Голубцова Агрипина

Отец ребёнка: Хуртинъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Хуртинъ Семенъ

Отец ребёнка: Хуртинъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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