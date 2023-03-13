Хуртина (Зотова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Зотъ Ефимовъ
Мать: Наталья
Бракосочетание
27.01.1807
Муж: Хуртинъ Семенъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1810
Сын: Хуртинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Хуртина Ульяна
Отец ребёнка: Хуртинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Голубцова Агрипина
Отец ребёнка: Хуртинъ Семенъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хуртинъ Семенъ
Отец ребёнка: Хуртинъ Семенъ