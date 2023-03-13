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Зотъ Ефимовъ

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Место рождения

деревни Щеголи

Дата рождения

1752

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Ефимъ Семеновъ

Мать: Елизавета Естифеева

деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Трубина Афимья

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Зотовъ Григорий

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1785

Сын: Зотовъ Марка

Мать ребёнка: Наталья

Деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1787

Сын: Зотовъ Василий

Мать ребёнка: Наталья

Деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Хуртина Василиса

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
1794
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