Зотъ Ефимовъ
Место рождениядеревни Щеголи
Дата рождения1752
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Ефимъ Семеновъ
Мать: Елизавета Естифеева
деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Трубина Афимья
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зотовъ Григорий
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1785
Сын: Зотовъ Марка
Мать ребёнка: Наталья
Деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1787
Сын: Зотовъ Василий
Мать ребёнка: Наталья
Деревни Щеголи
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Хуртина Василиса
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
1794