Зотовъ Василий
Место рожденияДеревни Щеголи
Дата рождения1787
Дата смерти26.07.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Зотъ Ефимовъ
Мать: Наталья
Деревни Щеголи
Бракосочетание
28.01.1812
Жена: Павлова Авдотья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1812
Дочь: Сентюрина Варвара
Мать ребёнка: Павлова Авдотья
Смерть
26.07.1813
Причина смерти: Горячкою