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Зотовъ Василий

Место рождения

Деревни Щеголи

Дата рождения

1787

Дата смерти

26.07.1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Зотъ Ефимовъ

Мать: Наталья

Деревни Щеголи
Бракосочетание
28.01.1812

Жена: Павлова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1812

Дочь: Сентюрина Варвара

Мать ребёнка: Павлова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.07.1813
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Горячкою