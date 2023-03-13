Павлова (Лямина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Лямина) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

12.09.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Ляминъ Гурьянъ

Мать: Лямина Мавра

Бракосочетание
28.01.1812

Муж: Зотовъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1812

Дочь: Сентюрина Варвара

Отец ребёнка: Зотовъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1814

Муж: Павловъ Иванъ

Рождение ребёнка
08.08.1815

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1816

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1818

Дочь: Зайцева Анна

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Сидоренкова Марья

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.10.1821

Сын: Павловъ Яковъ

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матюнькова Александра

Отец ребёнка: Павловъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.09.1854
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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