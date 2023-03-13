Павлова (Лямина) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти12.09.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Ляминъ Гурьянъ
Мать: Лямина Мавра
Бракосочетание
28.01.1812
Муж: Зотовъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1812
Дочь: Сентюрина Варвара
Отец ребёнка: Зотовъ Василий
Бракосочетание
30.01.1814
Муж: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.08.1815
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1816
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.04.1818
Дочь: Зайцева Анна
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Сидоренкова Марья
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.10.1821
Сын: Павловъ Яковъ
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матюнькова Александра
Отец ребёнка: Павловъ Иванъ
Смерть
12.09.1854