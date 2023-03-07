Сентюрина (Павлова) Варвара
Место рождения
Дата рождения29.11.1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1812
Отец: Зотовъ Василий
Мать: Павлова Авдотья
Бракосочетание
?.01.1835
Муж: Сентюринъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.11.1835
Дочь: Сентюрина Екатерина
Отец ребёнка: Сентюринъ Степанъ
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сентюринъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.04.1841
Дочь: Сентюрина Ирина
Отец ребёнка: Сентюринъ Степанъ
Рождение ребёнка
28.11.1842
Дочь: Сентюрина Екатерина
Отец ребёнка: Сентюринъ Степанъ