Сентюрина (Павлова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСентюрина (Павлова) Варвара

Сентюрина (Павлова) Варвара

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.11.1812

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1812

Отец: Зотовъ Василий

Мать: Павлова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Сентюринъ Степанъ

Рождение ребёнка
24.11.1835

Дочь: Сентюрина Екатерина

Отец ребёнка: Сентюринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сентюринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1841

Дочь: Сентюрина Ирина

Отец ребёнка: Сентюринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1842

Дочь: Сентюрина Екатерина

Отец ребёнка: Сентюринъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close