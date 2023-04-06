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Павловъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Павловъ Ерофей

Мать: Ерофеева Мавра Семенова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1814

Жена: Павлова Авдотья

Рождение ребёнка
08.08.1815

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Павлова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1816

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Павлова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1818

Дочь: Зайцева Анна

Мать ребёнка: Павлова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Сидоренкова Марья

Мать ребёнка: Павлова Авдотья

Рождение ребёнка
10.10.1821

Сын: Павловъ Яковъ

Мать ребёнка: Павлова Авдотья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матюнькова Александра

Мать ребёнка: Павлова Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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