Павловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Павловъ Ерофей
Мать: Ерофеева Мавра Семенова
Бракосочетание
30.01.1814
Жена: Павлова Авдотья
Рождение ребёнка
08.08.1815
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Павлова Авдотья
Рождение ребёнка
22.11.1816
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Павлова Авдотья
Рождение ребёнка
02.04.1818
Дочь: Зайцева Анна
Мать ребёнка: Павлова Авдотья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Сидоренкова Марья
Мать ребёнка: Павлова Авдотья
Рождение ребёнка
10.10.1821
Сын: Павловъ Яковъ
Мать ребёнка: Павлова Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матюнькова Александра
Мать ребёнка: Павлова Авдотья