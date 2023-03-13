Сидоренкова (Павлова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти13.05.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Павловъ Иванъ
Мать: Павлова Авдотья
Рождение ребёнка
25.05.1839
Сын: Сидоренковъ Никита
Отец ребёнка: Сидоренковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
05.08.1840
Дочь: Меньшикова Наталья
Отец ребёнка: Сидоренковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.11.1842
Сын: Сидоренковъ Кузьма
Отец ребёнка: Сидоренковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоренковъ Михаилъ
Смерть
13.05.1844