Сидоренкова (Павлова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренкова (Павлова) Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

13.05.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Павловъ Иванъ

Мать: Павлова Авдотья

Рождение ребёнка
25.05.1839

Сын: Сидоренковъ Никита

Отец ребёнка: Сидоренковъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1840

Дочь: Меньшикова Наталья

Отец ребёнка: Сидоренковъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1842

Сын: Сидоренковъ Кузьма

Отец ребёнка: Сидоренковъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренковъ Михаилъ

Смерть
13.05.1844
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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