Сидоренковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти27.01.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Сидоренковъ Родионъ
Мать: Сидоренкова Анна
Рождение ребёнка
25.05.1839
Сын: Сидоренковъ Никита
Мать ребёнка: Сидоренкова Марья
Рождение ребёнка
05.08.1840
Дочь: Меньшикова Наталья
Мать ребёнка: Сидоренкова Марья
Рождение ребёнка
01.11.1842
Сын: Сидоренковъ Кузьма
Мать ребёнка: Сидоренкова Марья
Бракосочетание
29.05.1844
Жена: Сидоренкова Анисья
Рождение ребёнка
23.05.1845
Дочь: Почухайлова Федосья
Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья
Рождение ребёнка
01.01.1848
Сын: Сидоренковъ Василий
Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья
Рождение ребёнка
26.07.1849
Сын: Сидоренковъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья
Рождение ребёнка
09.01.1852
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья
Рождение ребёнка
24.06.1853
Сын: Сидоренковъ Киръ
Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья
Рождение ребёнка
23.12.1855
Сын: Сидоренковъ Федоръ
Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья
Рождение ребёнка
23.05.1858
Сын: Сидоренковъ Иванъ
Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоренкова Марья
Смерть
27.01.1859