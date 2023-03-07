Сидоренковъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоренковъ Михаилъ

Сидоренковъ Михаилъ

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.01.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Сидоренковъ Родионъ

Мать: Сидоренкова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1839

Сын: Сидоренковъ Никита

Мать ребёнка: Сидоренкова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1840

Дочь: Меньшикова Наталья

Мать ребёнка: Сидоренкова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1842

Сын: Сидоренковъ Кузьма

Мать ребёнка: Сидоренкова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.05.1844

Жена: Сидоренкова Анисья

Рождение ребёнка
23.05.1845

Дочь: Почухайлова Федосья

Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Сидоренковъ Василий

Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1849

Сын: Сидоренковъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1852

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1853

Сын: Сидоренковъ Киръ

Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1855

Сын: Сидоренковъ Федоръ

Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1858

Сын: Сидоренковъ Иванъ

Мать ребёнка: Сидоренкова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренкова Марья

Смерть
27.01.1859
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close