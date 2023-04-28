Почухайлова (Сидоренкова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почухайлова (Сидоренкова) Федосья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.05.1845

Дата смерти

05.04.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1845

Отец: Сидоренковъ Михаилъ

Мать: Сидоренкова Анисья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1867

Муж: Почухайловъ Егоръ

Рождение ребёнка
04.12.1867

Дочь: Кузнецова Варвара

Отец ребёнка: Почухайловъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1870

Дочь: Грызлова Ксенія

Отец ребёнка: Почухайловъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1872

Дочь: Почухайлова Ольга

Отец ребёнка: Почухайловъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1872

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Почухайловъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.04.1898
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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