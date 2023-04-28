Почухайлова (Сидоренкова) Федосья
Место рождения
Дата рождения23.05.1845
Дата смерти05.04.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1845
Отец: Сидоренковъ Михаилъ
Мать: Сидоренкова Анисья
Бракосочетание
13.02.1867
Муж: Почухайловъ Егоръ
Рождение ребёнка
04.12.1867
Дочь: Кузнецова Варвара
Отец ребёнка: Почухайловъ Егоръ
Рождение ребёнка
20.01.1870
Дочь: Грызлова Ксенія
Отец ребёнка: Почухайловъ Егоръ
Рождение ребёнка
06.07.1872
Дочь: Почухайлова Ольга
Отец ребёнка: Почухайловъ Егоръ
Рождение ребёнка
01.12.1872
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Почухайловъ Егоръ
Смерть
05.04.1898