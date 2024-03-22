Кузнецова (Почухайлова) Варвара
Место рождения
Дата рождения04.12.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1867
Отец: Почухайловъ Егоръ
Мать: Почухайлова Федосья
Бракосочетание
12.02.1888
Муж: Кузнецовъ Михаилъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1888
Сын: Кузнецовъ Андрей
Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.01.1891
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.03.1893
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
12.09.1895
Дочь: Кузнецова Ефимья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.03.1898
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ