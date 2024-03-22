Кузнецова (Почухайлова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Почухайлова) Варвара

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.12.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1867

Отец: Почухайловъ Егоръ

Мать: Почухайлова Федосья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1888

Муж: Кузнецовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1888

Сын: Кузнецовъ Андрей

Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1891

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1893

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1895

Дочь: Кузнецова Ефимья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1898

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Кузнецовъ Михаилъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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