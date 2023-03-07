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Кузнецовъ Михаилъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1868

Отец: Кузнецовъ Савватий

Мать: Кузнецова Аполлинария

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1888

Жена: Кузнецова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1888

Сын: Кузнецовъ Андрей

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1891

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1893

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1895

Дочь: Кузнецова Ефимья

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1898

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кузнецова Варвара

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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