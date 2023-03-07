Кузнецовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения20.05.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1868
Отец: Кузнецовъ Савватий
Мать: Кузнецова Аполлинария
Бракосочетание
12.02.1888
Жена: Кузнецова Варвара
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1888
Сын: Кузнецовъ Андрей
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара
Рождение ребёнка
14.01.1891
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара
Рождение ребёнка
25.03.1893
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара
Рождение ребёнка
12.09.1895
Дочь: Кузнецова Ефимья
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара
Рождение ребёнка
09.03.1898
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кузнецова Варвара