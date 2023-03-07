Кузнецова (Арбузова) Аполлинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Арбузова) Аполлинария

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1840

Отец: Арбузовъ Андрей

Мать: Арбузова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1860

Муж: Кузнецовъ Савватий

Рождение ребёнка
05.08.1861

Сын: Кузнецовъ Матвей

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1862

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1864

Дочь: Кузнецова Марфа

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1866

Сын: Кузнецовъ Яковъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1868

Сын: Кузнецовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кузнецовъ Григорий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Рождение ребёнка
02.05.1873

Сын: Кузнецовъ Николай

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузнецовъ Григорий

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Рождение ребёнка
04.04.1880

Дочь: Комарова Ирина

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецовъ Степанъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий

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