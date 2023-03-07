Кузнецова (Арбузова) Аполлинария
Место рождения
Дата рождения03.01.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1840
Отец: Арбузовъ Андрей
Мать: Арбузова Марья
Бракосочетание
05.02.1860
Муж: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
05.08.1861
Сын: Кузнецовъ Матвей
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
29.09.1862
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
27.06.1864
Дочь: Кузнецова Марфа
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
18.03.1866
Сын: Кузнецовъ Яковъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
20.05.1868
Сын: Кузнецовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кузнецовъ Григорий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
02.05.1873
Сын: Кузнецовъ Николай
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузнецовъ Григорий
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
04.04.1880
Дочь: Комарова Ирина
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецовъ Степанъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Савватий