Кузнецовъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения18.03.1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1866
Бракосочетание
03.02.1884
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1884
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Мать ребёнка: Кузнецова (Баушкина) Марина
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Подрядова (Кузнецова) Ирина
Мать ребёнка: Кузнецова (Баушкина) Марина
Рождение ребёнка
08.06.1890
Сын: Кузнецовъ Савелъ
Мать ребёнка: Кузнецова (Баушкина) Марина
Рождение ребёнка
24.08.1891
Сын: Кузнецовъ Адрианъ
Мать ребёнка: Кузнецова (Баушкина) Марина