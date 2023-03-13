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Кузнецовъ Яковъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.03.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1866

Отец: Кузнецовъ Савватий

Мать: Кузнецова (Арбузова) Аполлинария

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Кузнецова (Баушкина) Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1884

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Мать ребёнка: Кузнецова (Баушкина) Марина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Подрядова (Кузнецова) Ирина

Мать ребёнка: Кузнецова (Баушкина) Марина

Рождение ребёнка
08.06.1890

Сын: Кузнецовъ Савелъ

Мать ребёнка: Кузнецова (Баушкина) Марина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1891

Сын: Кузнецовъ Адрианъ

Мать ребёнка: Кузнецова (Баушкина) Марина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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