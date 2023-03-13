Кузнецова (Баушкина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Баушкина) Марина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.07.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1866

Отец: Баушкинъ Григорій

Мать: Баушкина (Деулина) Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1884

Муж: Кузнецовъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1884

Сын: Кузнецовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Подрядова (Кузнецова) Ирина

Отец ребёнка: Кузнецовъ Яковъ

Рождение ребёнка
08.06.1890

Сын: Кузнецовъ Савелъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1891

Сын: Кузнецовъ Адрианъ

Отец ребёнка: Кузнецовъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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