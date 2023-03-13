Кузнецова (Баушкина) Марина
Место рождения
Дата рождения17.07.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1866
Отец: Баушкинъ Григорій
Бракосочетание
03.02.1884
Муж: Кузнецовъ Яковъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1884
Сын: Кузнецовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Подрядова (Кузнецова) Ирина
Отец ребёнка: Кузнецовъ Яковъ
Рождение ребёнка
08.06.1890
Сын: Кузнецовъ Савелъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Яковъ
Рождение ребёнка
24.08.1891
Сын: Кузнецовъ Адрианъ
Отец ребёнка: Кузнецовъ Яковъ