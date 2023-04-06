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Баушкинъ Григорій

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.01.1838

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1838

Отец: Баушкинъ Христофоръ

Мать: Баушкина Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1859

Жена: Баушкина Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1861

Сын: Баушкинъ Матвѣй

Мать ребёнка: Баушкина Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1863

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Баушкина Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1866

Дочь: Кузнецова Марина

Мать ребёнка: Баушкина Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1868

Дочь: Баушкина Анастасія

Мать ребёнка: Баушкина Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1870

Сын: Баушкинъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Баушкина Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1875

Дочь: Шорохова Прасковія

Мать ребёнка: Баушкина Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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