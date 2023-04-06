Баушкинъ Григорій
Место рождения
Дата рождения?.01.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1838
Отец: Баушкинъ Христофоръ
Мать: Баушкина Марья
Бракосочетание
25.01.1859
Жена: Баушкина Акулина
Рождение ребёнка
06.08.1861
Сын: Баушкинъ Матвѣй
Мать ребёнка: Баушкина Акулина
Рождение ребёнка
25.10.1863
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Баушкина Акулина
Рождение ребёнка
17.07.1866
Дочь: Кузнецова Марина
Мать ребёнка: Баушкина Акулина
Рождение ребёнка
21.12.1868
Дочь: Баушкина Анастасія
Мать ребёнка: Баушкина Акулина
Рождение ребёнка
18.09.1870
Сын: Баушкинъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Баушкина Акулина
Рождение ребёнка
16.10.1875
Дочь: Шорохова Прасковія
Мать ребёнка: Баушкина Акулина