Баушкина (Деулина) Акулина
Место рождения
Дата рождения17.06.1838
Дата смерти05.12.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1838
Отец: Деулинъ Клементий
Мать: Деулина Авдотья
Бракосочетание
25.01.1859
Муж: Баушкинъ Григорій
Рождение ребёнка
06.08.1861
Сын: Баушкинъ Матвѣй
Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій
Рождение ребёнка
25.10.1863
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій
Рождение ребёнка
17.07.1866
Дочь: Кузнецова Марина
Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій
Рождение ребёнка
21.12.1868
Дочь: Баушкина Анастасія
Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій
Рождение ребёнка
18.09.1870
Сын: Баушкинъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій
Рождение ребёнка
16.10.1875
Дочь: Шорохова Прасковія
Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій
Смерть
05.12.1905
Причина смерти: Отъ долговременной хвори