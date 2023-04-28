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Баушкина (Деулина) Акулина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.06.1838

Дата смерти

05.12.1905

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1838

Отец: Деулинъ Клементий

Мать: Деулина Авдотья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Баушкинъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.08.1861

Сын: Баушкинъ Матвѣй

Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1863

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1866

Дочь: Кузнецова Марина

Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1868

Дочь: Баушкина Анастасія

Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1870

Сын: Баушкинъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1875

Дочь: Шорохова Прасковія

Отец ребёнка: Баушкинъ Григорій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.12.1905
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ долговременной хвори
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